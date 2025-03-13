SGK fırsatçılara göz açtırmıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, uyanık vatandaşlara göz açtırmıyor. 2004 sahte boşanma vakalarını yakalayan SGK bu kez, sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlanan 14 bin 968 kişiye suçüstü yaptı, 988 milyon TL ceza uyguladı. Toplamda 250 denetim yapılırken, 1.231 sağlık hizmet sunucusu incelendi. Denetimler sonucu 88 hastane, 6 tıp merkezi, 1.121 eczane ve 16 diğer sağlık tesisine 988 milyon TL ceza kesildi. 19 sağlık hizmet sunucusunun ödemeleri durduruldu.

USULSÜZLÜĞE GEÇİT YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon TL'den fazla ceza uyguladık. Usulsüz uygulamalara geçit yok" dedi. Bakan Işıkhan, paylaşımında, herkes için eşit şartlarda sağlığa erişim ve güvenli hizmet sunduklarını kaydetti. SGK, 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yaptı. Bu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığını tespit eden SGK, bu kişiler hakkında yasal işlem başlattı. Ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adımları attı.