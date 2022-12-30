SGK önlerinde yılbaşı öncesi EYT yoğunluğu sürüyor

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BU KARARI BİZİ UMUTLANDIRDI MUTLU ETTİ"

Askerlik borçlanması için Almanya Berlin'nden gelen Nahit Ceviz, "Türkiye'de 1989 yılında işe girişim vardı. 1996 yılında Almanya'ya gidip çalışmaya başladım. Cumhurbaşkanı'nın yaş sınırlaması yapmaması sonucu büyük umutla Almanya'dan askerlik buluşması için geldim. Yurdışında çalıştığım günleri de borçlandım. Cumhurbaşkanımızın bu sürpriz açıklaması ile yıllarca emeklilik bekleyen insanlar mutlu oldu. Hayallerimiz gerçekleşti" dedi.

Cumhurbaşkanın EYT açıklaması sonrasında SGK'ya koşan Semra Kara ise , "Yıllarca çalıştım. İki yıl eksiğim var. Yeni yıldan sonra doğum borçlanması ücretlerinin yükselmesinden önce başvurumu yapıyorum. 2 yıl eksiğim var . Fakat borçlanma için toplu parayı nereden bulacağımı düşünmeye çalışıyorum. Bunun içinde kolaylık sağlanması gerekir. Emekli olduktan sonra aylıktan kesilse daha iyi olur. 22 yıl çalıştım Cumhurbaşkanımızın bu kararı bizi umutlandırdı mutlu etti" dedi.