SGK önlerinde yılbaşı öncesi EYT yoğunluğu sürüyor

Başkanı Erdoğan, Çarşamba akşamı EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmişti. Milyonlarca vatandaşı sevindiren açıklamanın sabahında SGK önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. SGK'daki yoğunluk nedeniyle haftasonu da başvuruların kabul edilmesi için SGK'ların açık olacağı açıklandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren yeni yıl öncesinde zamlardan etkilenmemek için askerlik ve doğum borçlanmasını tamamlamak, prim günlerini hesaplatmak isteyen vatandaşlar SGK'lara akın ettiler. Beyoğlu Fındıklı'daki SGK binası önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar bu kararın insanların geleceğe olan umutlarını arttırdığını söylediler.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN BU KARARI BİZİ UMUTLANDIRDI MUTLU ETTİ"
Askerlik borçlanması için Almanya Berlin'nden gelen Nahit Ceviz, "Türkiye'de 1989 yılında işe girişim vardı. 1996 yılında Almanya'ya gidip çalışmaya başladım. Cumhurbaşkanı'nın yaş sınırlaması yapmaması sonucu büyük umutla Almanya'dan askerlik buluşması için geldim. Yurdışında çalıştığım günleri de borçlandım. Cumhurbaşkanımızın bu sürpriz açıklaması ile yıllarca emeklilik bekleyen insanlar mutlu oldu. Hayallerimiz gerçekleşti" dedi.
Cumhurbaşkanın EYT açıklaması sonrasında SGK'ya koşan Semra Kara ise , "Yıllarca çalıştım. İki yıl eksiğim var. Yeni yıldan sonra doğum borçlanması ücretlerinin yükselmesinden önce başvurumu yapıyorum. 2 yıl eksiğim var . Fakat borçlanma için toplu parayı nereden bulacağımı düşünmeye çalışıyorum. Bunun içinde kolaylık sağlanması gerekir. Emekli olduktan sonra aylıktan kesilse daha iyi olur. 22 yıl çalıştım Cumhurbaşkanımızın bu kararı bizi umutlandırdı mutlu etti" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZA YAŞ SINIRLAMASI GETİRMEMESİNDEN DOLAYI MİNNETTARIZ"
EYT düzenlemesi sonrası Fındıklı'da vatandaşlar ikinci gününde de sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girerek form doldurdular. Askerlik borçlanması için form dolduran Hasan Özay ise, "Cumhurbaşkanımızın EYT kararı milyonları sevindirdi. 1987 'den bu yana çalışıyorum . 3 bin 500 günüm var. Yaşım tutuyor fakat pirim eksiğim nedeniyle SGK'ya geldim. İlk gün büyük başvuru oldu. İkinci gün sakin olur diye geldim. Askerlik borçlanması ile süremi bir buçuk yıl geriye çektireceğim. Çok yaşlı insanlar EYT yüzünden emekli olamazken 38 yaşında emekli olanlar var. Yıllarca bekleyen insanlar bu dura biraz olsun üzüldüler. Ama herşeye rağmen emeklilik fırsatının yaratılması büyük fırsattır. Cumhurbaşkanımıza yaş sınırlaması getirmemesinden dolayı minnettarız" dedi