SGK prim borçlarını erteledi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri ertelendi. Deprem felaketi tarihi itibarıyla, 10 ilde faaliyet gösteren iş yerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalıların 6 Şubat ile 31 Temmuz arası 5510 sayılı Kanun'un 91'inci maddesi kapsamına alındığına işaret edildi. Açıklamada, "Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerler için 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2023 arasında, 5510 sayılı Kanun'a göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, 26 Mayıs 2023 tarihine kadar kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran aylarına ait prim borçları 5510 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir" denildi.