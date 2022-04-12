SGK prim oyununa el koydu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca çalışanı ilgilendiren prim oyununa el koydu. Kurum, işverenin bildirdiği kazançta yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanlara mesaj gönderdi. Prime esas kazancında düşüş görülen binlerce çalışana gönderilen mesajda, "2022 yılı birinci ayında prime esas kazancınız bir önceki aya göre azaldığı tespit edildi. Ücretinizin eksik bildirildiğini düşünüyorsanız kurumumuza başvurabilirsiniz" denildi.Bordro üzerinden prim kaçırılması, eksik kazanç bildirimi kayıt dışılık olarak nitelendiriliyor. Ücretini bankadan alan, bordro imzalayanların net ücretinde bir değişiklik yoksa sorun bulunmuyor. Brüt ücret üzerinden çalışan, gelir dilimi arttıkça net ücreti yıl içinde düşenlerin de e-devlet üzerinden hizmet dökümü sorgulaması yaparak kazancında düşüş olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.Bordroda usulsüz işlemler haklı fesih nedeni olup çalışan tazminat alabilir. Ücreti düşük gösteren işyerleri hem tazminat hem de ceza ödemesi söz konusu. Ayrıca eksik bildirilen primler de yatırılması gerekiyor. SGK, prime esas kazanca ilişkin incelemede mesleğe uygunluğuna da bakıyor. Mesleğe uygun prime esas kazanç belirleniyor. Prime esas kazancın mesleğe uygun kodla bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Yanlış kod beyanıyla ücretin düşük gösterilmesi de suç teşkil ediyor. Böyle bir durumda çalışanın işverenden gerçek ücretten bildirim yapmasını istemesi gerekiyor.