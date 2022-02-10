Shallwego EMITT Fuarı’nda

ACY Şirketler Grubu'nun turizm sektöründe faaliyet gösteren markası Shallwego, 9 – 12 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen EMITT Fuarı'da yerini aldı.

"Güçlü ekip, doğru teknoloji ve doğru partner" parolasıyla sektöre iddialı bir giriş yapan, ACY Şirketler Grubu'nun turizm sektöründe faaliyet gösteren markası Shallwego, EMITT 2022 Fuarı'na yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Hem B2B hem de B2C alanında seyahat çözümleri sunan Shallwego, bu yılki EMITT Fuarı kapsamında, son tüketiciye hitap eden B2C kanalı shallwego.com, acentalara hitap eden B2B kanalı Shallwego Acenta Portalı, kurumsal firmaların A'dan Z'ye seyahate dair tüm ihtiyaçlarını karşılayan Shallwego Corporate ürünlerini, seyahat teknolojilerine yönelik çözümlerini katılımcılara ve sektör temsilcilerine tanıtacak.

ACY Şirketler Grubu bünyesinde yer alan ve havalimanı transfer hizmeti sunan World Airport Taxi (WAT) markası da Shallwego standında yer alacak.

SHALLWEGO STANDI SALON 7'DE E371 NUMARADA YER ALIYOR

Shallwego, EMITT 2022 Fuarı'nda SALON 7'de E371 numaralı standında turizm sektörü paydaşları ve fuar katılımcılarıyla buluşacak.

Dünyanın sayılı online tur operatörlerinden biri olmayı hedefleyen Shallwego; bölgenin en büyük ve en önemli fuarlarından biri olan, hem turizm profesyonellerinin hem de halkın yoğun ilgi gösterdiği EMITT 2022 Fuarı kapsamında pandemi süresince yüz yüze görüşme imkanı bulamadığı birçok iş ortağı ile görüşme fırsatını ve yurt dışında faaliyet gösteren turizm profesyonelleri ile yeni iş imkanları yaratmaya yönelik fırsatları değerlendirecek.

GLOBAL PAZARA AÇILMAYA YÖNELİK İLK ADIMLARI ATACAK

EMITT 2022 Fuarı'nda Shallwego, yurt içi ziyaretçiler nezdinde marka bilinirliğini arttırmayı, turizm sektörü temsilcilerinin markayı yakından tanımalarını, yurt dışı katılımcılar nezdinde ise uluslararası alanda yeni iş imkanları, ortaklıklar oluşturarak global pazara açılmaya yönelik adımlar atmayı hedefliyor.

Acy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım "Uzun ve zorlu bir pandemi sürecinde çok sıkıntılı günler geçiren turizm sektörünün, 2022 yılının ortalarından başlayarak hızlı bir ivmeyle eskisinden daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini öngördüklerini" belirtti. Yıldırım, "EMITT Fuarı'nın bu nedenle büyük önem taşıdığını ve Shallwego olarak geleceğe yönelik 3 yıllık planlarını bu doğrultuda yaptıklarını ve emin adımlarla yollarına devam edeceklerini" açıkladı.