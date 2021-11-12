SHGM’den Belarus uçuşlarına ilişkin açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak "Ülkemiz havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır" denildi



Kararın ardından Türkiye'den bu ülkeye uçuş yapan havayolu şirketleri bu ülke vatandaşlarına bilet satışını durdurdu