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Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:52 Son Güncelleme: 12.11.2021 13:42

SHGM’den Belarus uçuşlarına ilişkin açıklama

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SHGM’den Belarus uçuşlarına ilişkin açıklama

Avrupa Birliği ile Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri nedeniyle Türkiye’den bu ülkeye gitmek isteyen diplomatik pasaporta sahipler hariç; Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satılmayacağı açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak "Ülkemiz havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır" denildi

Kararın ardından Türkiye'den bu ülkeye uçuş yapan havayolu şirketleri bu ülke vatandaşlarına bilet satışını durdurdu

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SHGM’den Belarus uçuşlarına ilişkin açıklama
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