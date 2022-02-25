Siber alemde bilek güreşi

Savaş internete de sıçramış durumda. 23 Şubat'ta Ukrayna
'da birçok kamu kurumu ve bankanın internet sitesi çöktü. Ertesi gün Ukrayna'nın siber savunmadan sorumlu kurumu, sosyal medyadan "Ukrayna siber topluluğu! Ülkemizin siber savunmasına katılma zamanı geldi!" paylaşımını yaptı. Kurum, ayrıca katkı sağlamak isteyen hackerların ve siber savunma uzmanlarının doldurmaları için bir başvuru belgesi paylaştı. Ukrayna yönetimi, saldırılardan Rusya
'yı sorumlu tuttu. 24 Şubat günü Rusya hükümetine ait çok sayıda internet sitesinin hacklendiği açıklandı. Bu internet siteleri arasında Rusya Federasyonu Devlet Duması
ve Kremlin internet siteleri de yer almaktaydı. Rusya'nın bazı internet sitelerindeki erişim sorunu giderilirken, bazı internet sitelerine halen erişilemiyor. Web sitelerini sahte taleplerle bombalayarak felç eden DDoS saldırısı da malware saldırıları da Ukrayna hükümetinin sitelerini vurdu.
YARDIM İSTEDİLER
Ukrayna, ülkesinin Rus saldırılarına karşı savunmak için siber güvenlik kapasitesini artırmada Seul
'den yardım talep etti. Ukrayna'da dolaşan yeni keşfedilen yıkıcı bir yazılımın bulunduğu ve ülkeyi hedef alan yoğun bir saldırı dalgası olarak kabul edilen yüzlerce bilgisayara bulaştığı belirtildi. Ukrayna hükümeti ayrıca ülkenin kritik altyapısını korumaya yardımcı olmak için bilgisayar korsanlığı becerilerine sahip gönüllüler için bir çağrı da yaptı. Anonymous olarak bilinen bilgisayar korsanlığı grubu da Rus hükümetine karşı siber savaş ilan etti. Anonymous hacker grubu dün "Anonymous, resmi olarak Rus hükümetine karşı siber savaşta" diye tweet attı.