Siber güvenlik eğitiminde final

Türk Telekom'un gençlere siber güvenlik alanında eğitim fırsatı sunduğu Siber Güvenlik Kampı sona erdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kamp programında Ertuğrul Kuzgun birinci, Elif Şevval Dinçer ikinci, Faruk Ulutaş üçüncü olarak toplamda 60 bin TL değerinde teknoloji ödülünün sahibi oldu. Türk Telekom, siber güvenlik alanındaki deneyimini Gelişim Üssü çatısı altında gençlere aktarmaya devam ediyor. Siber vatanı korumaya yönelik eğitimlere dahil olan gençler, geleceğin siber kahramanları arasına katılma imkânı bularak geleceklerini şekillendirme fırsatı yakaladılar. Türk Telekom Akademi, Ataköy Konukevi'nde 1-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampa 29 genç katıldı.Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, bu alandaki köklü bilgi birikim ve deneyimimizi gençlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında gençlerin kariyer gelişimini desteklerken, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz. Gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektöre kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."Gençler, 10 günlük kamp süresince konusunda uzman siber güvenlik eğitmenlerinden uygulamalı eğitim alma şansına sahip oldu. Değerlendirmeler sonucunda birinci olan Ertuğrul Kuzgun 30 bin, ikinci Elif Şevval Dinçer 20 bin, üçüncü olan Faruk Ulutaş 10 bin olmak üzere toplamda 60 bin TL'lik teknoloji çeki ödülünün sahibi oldu. Kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara "Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Katılım Sertifikası" sunuldu.