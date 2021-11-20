Siber güvenlikte yerli ekosisteme destek

TÜRK Telekom
, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın" anlayışıyla siber güvenlik alanındaki yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor. 22-26 Kasım tarihlerinde "Siber Güvenlik Haftası
" kapsamında ATO Congresium
'da düzenlenecek fuarda siber güvenlik ürünleriyle yer alacak olan Türk Telekom'un Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç
, en kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar 14 adet ürünün yerlileştirilmesi tamamlandı. Sekiz devam eden ve sekiz de aday projemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ürün yerlileştirme planımız kapsamında 2018'de yüzde 25'lerde olan yerlileştirme oranımızı, 2020'de yüzde 35'lere çıkardık. Bu oranı yıl sonunda yüzde 45'e, 2023'te 60'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Türk Telekom, 17 Kasım-16 Aralık tarihlerinde de gençlerin siber güvenlik alanındaki fikirlerinin yarışacağı Fikir Maratonu düzenleyecek. Üniversite öğrencileri ve yeni mezun girişimciler projelerini sunacak.