Siber güvenlikte yerlileştirme hamlesi devam ediyor

TÜRK Telekom
'un ana sponsor olduğu Millî Siber Güvenlik Zirvesi
'nde, siber güvenlik ihtiyaçları ele alındı. Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, "Hedefimiz, siber güvelikteki yerlileştirme çalışmalarımız sayesinde müşterilerimize, kendi güvenli altyapımızla, dünya standartlarında Bulut ve Bulut Güvenliği hizmetleri sunmak" dedi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi
'nin, 22-26 Kasım tarihlerinde 'Siber Güvenlik Haftası
' kapsamında düzenlediği fuarda gerçekleştirilen "SDN ve Bulut Teknolojilerinin Geleceği" başlıklı panelde, verilere tek noktadan ulaşma ve yönetme kolaylığı sağlayan SDN ve bulut teknolojileri masaya yatırıldı.
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Panelde konuşan Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, siber güvenlik tehditlerine karşı, güvenlik öğelerini güncelleme ve yükseltme maliyetini kontrol etmek için güvenlik ağı işlevlerinin de sanallaştırılası gerektiğini belirtti. Bu bağlamda bulut teknolojisinde SDN'nin yoğun olarak kullanıldığını belirten Küçük, "SDN'nin sağladığı başlıca avantajlardan biri, ağı merkezi bir perspektiften yönetme yeteneğidir. Bu teknoloji ile ağ altyapısında anında değişiklik yapmak mümkün. İleride daha duyarlı, tam otomatik ve son derece güvenli hale gelecek bu teknolojinin, küresel pazarda önemli bir yer edineceği öngörülüyor. Yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için güvenlik ekipleri, güvenlik stratejileri güncellenmek zorunda. Bu anlamda bulut güvenliği konusunda yetenekli siber güvenlik uzmanları yetiştirmemiz çok önemli."