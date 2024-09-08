Sibere AB uyumlu düzenleme

Türkiye genelinde siber güvenlik bütüncül politikalarla güçlendirilecek. Siber güvenlik, OVP kapsamında dijital dönüşüm sürecinde odaklanılan alanlardan biri olacak. Söz konusu dönemde, siber güvenlik alanıyla ilgili müstakil bir yasal düzenleme ve ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemeler AB müktesebatıyla uyumu gözetilerek yapılacak. Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak. Blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısı geliştirilecek ve devreye alınacak. Bu dönemde Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.