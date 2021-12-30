Sıcak para prangasına son

Türkiye
, 1838 Baltalimanı Antlaşması'ndan bu yana kendisine dayatılan "faizkur- enflasyon" sarmalından çıkmak için kritik bir dönemece girdi. Osmanlı'nın talan edilmesinin ardından Türkiye'yi de sıcak paranın esiri haline getiren bu sisteme son vermek üzere, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yaklaşırken tarihi bir adım atıldı. Üretim odaklı ihracatı öncelleyen ve adına Türkiye Ekonomi Modeli denilen yeni sistemle, üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacak.
DÖVİZ KIRILGANLIĞI BİTTİ
Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçların etkin bir biçimde kullanılması amacıyla, TL'yi cazip hale getirmek için kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi de devreye de alındı. Böylece, ulusal paramızın tarihsel olarak küresel para birimlerine karşı yaşamış olduğu değer kaybı riski de vatandaşların tasarrufları açısından ortadan kaldırılmış oldu. Diğer bir ifadeyle, tarihsel olarak TL'nin dolar ve euro gibi para birimlerine karşı değeri, TL'ye inanan ve güvenen Türk halkının sorunu olmaktan çıkarıldı. Bu tarihi karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı para birimlerine karşı kırılganlığının da sona erdirildiği anlamını taşıyor.
GEREKLİ ALTYAPI HAZIRLANDI
2002 yılından bu yana Türkiye'de altyapı ve lojistik hizmetlerinde önemli ölçüde mesafe kat edilmesi, bunun da bölgeler arası ulaşım imkânlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunması, bunlara ilaveten sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı; katma değerli üretimin ve ihracatın kısa sürede artırılmasına katkı sağlayacak. Küresel olanak ve risklerin; pazara yakın, maliyet avantajına sahip, dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu gösteriyor. Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecek.
DIŞ BORCA BAĞIMLILIK BİTECEK
Yeni ekonomik modelde düşük faiz ortamı ile yatırımların desteklenmesi, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesi, rekabetçi kur avantajı ve yatırımların artmasıyla ihracatın artırılması ithalatın düşürülmesi ve nihayetinde cari açığın cari fazlaya evrilerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Maliye politikasına yönelik olarak ise dolaylı vergilerin azaldığı, doğrudan vergilerin arttığı çağdaş bir bütçe anlayışına geçilmesi hedefleniyor. Yeni modelle, ihracatı artırıp, ithalatı azaltarak, temel döviz arz talebi dengelenirken, diğer yandan doğrudan yabancı sermaye girişlerini özendirip portföy, yani sıcak para girişlerini azaltarak kurda ve dış finansmanda istikrar sağlanacak. Böylece dış finansal şoklara karşı korunaklı, kırılgan olmayan bir ülke haline gelinecek.
2053 HEDEFİ % 3 PAY
Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 10 ve 25 yıl için, 2053 için 3 aşamalı hedefi söz konusu. Birinci hedef 2030'da Türkiye'yi dünya ekonomisi ve küresel ticarette yüzde 1.5'lik paya ulaştırmak. 25 yıl sonrasında, 2045'de yüzde 2.57'ye, 2053'de ise dünya ekonomisi ve küresel ticarette yüzde 3 paya ulaştırmamız gerekiyor. Bu kritik önemdeki iddialı hedefler 'tam bağımsız ekonomik model' inşasını zorunlu kılıyor.