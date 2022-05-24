Sıcaklıklar arttı pazarda fiyatlar yüzde 30 ile 50 arasında düştü

Tüm Türkiye'de olduğu gibi haftalar öncesi yaşanan yüksek fiyatlar Havaların ısınmasıyla birlikte bostanlarında üretime geçmesi ile yüzde 30 ile 50 arasında düşüş yaşandı. Bu düşen fiyatlar semt pazarlarındaki etiketlere de yansıdı. Üretimin artması ile birlikte semt pazarlarındaki tezgahlarda domatesinden, biberine, salatalığından fasulyesine meyvesinden sebzesine kadar ciddi oranlarda düşüş yaşandı. Kış mevsimi nedeniyle sebze ve meyvelerin seralarda yetişmesi fiyatların etiketlerde çok yükselmesine neden olmuştu. Enflasyon ile birlikte vatandaşlar artan fiyatlar karşısında isyan etmişti. Havaların ısınması ve bostanlarda üretimin artması ile birlikte yüksek etiketlerin yüzde 30 ile 50 arasında düşmesine neden oldu.

İstanbul'daki semt pazarlarında fiyatların düşmesi vatandaşları ve pazarcıları da mutlu etti. Havaların ısınmasıyla sera masraflarının azalması pazarcının tezgahına yansıdı. Kentteki semt pazarlarında fiyatlar geçen haftalara göre belirgin şekilde düştü. Pazar esnafı, sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşü olumlu bulurken, vatandaşlarda daha önce gramla aldıkları ürünleri kilolarca alarak büyük bir rahatlık yaşadılar.