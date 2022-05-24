Sıcaklıklar arttı pazarda fiyatlar yüzde 30 ile 50 arasında düştü

Tüm Türkiye'de olduğu gibi haftalar öncesi yaşanan yüksek fiyatlar Havaların ısınmasıyla birlikte bostanlarında üretime geçmesi ile yüzde 30 ile 50 arasında düşüş yaşandı. Bu düşen fiyatlar semt pazarlarındaki etiketlere de yansıdı. Üretimin artması ile birlikte semt pazarlarındaki tezgahlarda domatesinden, biberine, salatalığından fasulyesine meyvesinden sebzesine kadar ciddi oranlarda düşüş yaşandı. Kış mevsimi nedeniyle sebze ve meyvelerin seralarda yetişmesi fiyatların etiketlerde çok yükselmesine neden olmuştu. Enflasyon ile birlikte vatandaşlar artan fiyatlar karşısında isyan etmişti. Havaların ısınması ve bostanlarda üretimin artması ile birlikte yüksek etiketlerin yüzde 30 ile 50 arasında düşmesine neden oldu.
İstanbul'daki semt pazarlarında fiyatların düşmesi vatandaşları ve pazarcıları da mutlu etti. Havaların ısınmasıyla sera masraflarının azalması pazarcının tezgahına yansıdı. Kentteki semt pazarlarında fiyatlar geçen haftalara göre belirgin şekilde düştü. Pazar esnafı, sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşü olumlu bulurken, vatandaşlarda daha önce gramla aldıkları ürünleri kilolarca alarak büyük bir rahatlık yaşadılar.
BAYRAM ÖNCESİ TEZGAHLARDA FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI
Semt pazarında ürünlerin fiyatlarının iki üç haftaya göre yüzde 30 ile 50 arasında düştüğünü belirten yılların pazarcısı Abdullah Tuna,"Kış mevsimi olması nedeniyle sattığımız ürünlerin etiketleri yüksekti. Hem kış mevsimi olması hem de mazot ve masrafların artması nedeniyle ürünler pazara biraz yüksek fiyatla geliyordu. Fakat şimdi sıcaklar başladı 2-3 hafta önceki fiyatlardan eser kalmadı. En az yüzde 30 ile 50 arasında fiyat düşüşü yaşandı. Hem biz pazarcılar hem de vatandaşlar mutlu oldu. Bundan sonra mevsim ürünleri çıktıkça fiyatlar daha da düşecektir" dedi.
Pazarcı Metin Şenses, "Ürünlerin yetişmesinde masrafların azalması ve havaların ısınarak bostanların devreye girmesi ile piyasaya bol miktarda ürün gelmeye başladı. Daha önce vatandaşlar Pazar yerlerine geldiklerinde pazarı gezip seyredip gramla ürün alarak evine gidiyordu. Fiyatlar ciddi anlamda düştü. Geçen haftaya göre Pazar tezgahlarındaki düşüş alım gücünü yükseltti. Daha önce gramla alışveriş yapanlar şimdi kiloyla almaya başladı." Dedi. Pazarcı Serdar Tekana, "Pazarda birkaç haftadır 40-50 liradan satılan biber 10 liraya , 40 liradan satılan fasulye 20 liraya, 20 liradan satılan kabak 10 liraya, 40 liradan satılan patlıcanın kilosu 12 liraya, 25-30 liradan satılan domatesin kilosu 12 liraya, 25 liradan satılan salatalık 3 buçuk liraya , 7-8 liradan satılan soğan 5 liraya, 20 liradan satılan Patates türüne göre 8 buçuk liraya kadar düştü. Sebzelerde de 15-20 liradan 3 ile 7 liraya kadar düşüş yaşandı. Marulun tanesi 15 liradan 7 liraya, yeşilliğin destesi 7-8 liradan 3 lira olarak satışa sunuldu. Meyvelerde de önemli düşüşler yaşandı. Mevsimsel ürünlerden kiraz 35 liradan 15 liraya erik 60 liradan 15 liraya çilek 35-40 liradan 17 liraya düştü" dedi.
BOSTAN ÜRÜNLERİ ARTTIKÇA FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK
Geçtiğimiz haftalarda yüksek fiyatların vatandaşlarda şok yaşattığını sebze ve meyvelerin fiyatlarında düşüş yaşandığını fakat patates ile soğanda düşüş olmayacağını belirten Ali Rıza Çoru, "Sıcaklığın etkisiyle pazardaki ürünlerin çoğu düştü. Bostanlarda üretim arttıkça fiyatlar daha da düşebilir. Fakat bazı ürünlerde daha fazla düşüş yaşanmaz. Çünkü mazot ve masraflarda artış oldukça bu üretime de yansır. Çiftçi tarlayı sürerken malını pazara getirirken , Pazarcı halden Pazar tezgahına yüksek fiyatla malı getirdiği sürece bunlar ürünlerin fiyatına yansır. Poşetin kilosu dahi 40 TL oldu. Patates ve soğanda üretim artmadığı sürece fiyat fazla düşmeyebilir" dedi.
İLKNUR BEKTAŞ, "MUTFAKLARDAKİ ATEŞ TEZGAHLARDAKİ ETİKETLERLE BİRAZ DİNDİ
Uzun süredir pazarlarda fiyatların artışı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını fakat havaların ısınması ve yaz meyve ve sebzelerin tezgahlara inmesi ile 2 haftaya göre fiyatlarda önemli düşüşlerin yaşandığını belirten yazar İlknur Bektaş, "Yaz mevsimi ile birlikte ürünlerde bolluk yaşandı. Bollukla birlikte de tezgahlardaki fiyatlarda ciddi oranda düştü. Fiyatlar yüksek iken pazarlarda insan kalabalığı azalmıştı. İnsanlar daha önce kiloyla ildiği ürünleri tane ve gram ile alıyordu. Fakat fiyatlarda ciddi düşüş olunca daha önce ıssız olan Pazar yeri şimdi eski kalabalık günlerine kavuştu. Tezgahlardaki fiyatlarda en az yüzde 50 düşüş gördüm. Domates 35 liradan 12 liraya salatalık ise 3 buçuk liraya kadar düştü. Mevsim sonuna kadar fiyatlar düşer ve enflasyon rakamları ile biraz olsun rahatlarız. Mutfaklarımızdaki ateş biraz olsun azalır."