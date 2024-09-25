Sıfır araç alana e-tebligat kolaylığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin uyum maliyetleri ile bildirim yükümlülüklerini azaltmak, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri uygulamaya alıyor. Mükelleflerin uyum maliyetleri ile bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri ortadan kaldıran ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekleyen bir dizi uygulamaya ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, 2005 yılından bu yana bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilen ve 1.6 milyon mükellefin alım ve satımlarını bildirildiği Ba-Bs uygulamasına son verildi.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 8 kamu kurumu tarafından da kullanılan elektronik tebligat uygulaması sayesinde kamu milyarlarca liralık kağıt, toner ve posta masrafı gibi maliyetlerden tasarruf ediyor. Ayrıca, bu uygulamayla uzun bürokratik süreçler ortadan kalktığı gibi tebligat kaynaklı hukuki ihtilafların önüne geçilmesi hedefleniyor. Elektronik tebligat uygulamasının faydalarından daha fazla yararlanılabilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2025'ten itibaren sıfır araç alanların da elektronik tebligat uygulamasına dahil olması planlandı. Bu kapsamda sıfır araç alan Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları, engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile 18 yaşını doldurmamış olanlar için bir zorunluluk söz konusu olmayacak.Gayrimenkul sektöründe uygulanmaya başlanan elektronik tebligat sistemi şimdi de otomotiv sektöründe uygulanacak. 2025'ten itibaren sıfır araç alanlar, elektronik tebligat sistemine dahil edilecek. Elektronik tebligat sistemiyle ikinci el ticaretinin düzenlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması hedefleniyor. İkinci elde aracını internet siteleri üzerinden yapanlar, sisteme girip aracı firmaya yetki verme zorunluluğu getirecek. Böylece satışa aracılık eden kişi belli olacak. Bir aracın farklı kişiler tarafından farklı fiyatlarla ilana koyulması engellenecek. İkinci elde spekülasyonun önüne geçilecek.