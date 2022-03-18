"Sıfır Atık" Akdeniz'in en iyi projesi seçildi! "Artık sınırları zorluyor"

Sıfır Atık Projesi'yle geri dönüşüm anlayışını evin içine kadar getirdiklerini anlatan Kurum, 2030 yılına kadar yüzde 35 geri kazanım oranını hedeflediklerini dile getirdi. Projeyi "çatı" olarak gördüklerini belirten Kurum, "Sıfır Atık Projesi, Türkiye'nin en büyük kadın çevre hareketi projesidir. Denizlerimizi korumak da kaynaklarımızı daha verimli kullanmak da millet bahçelerimizle yeşil alanların artırılması da Sıfır Atık Projemizin içerisinde. Dolayısıyla bu projeyi çok önemsiyoruz ve inşallah daha nice ödüller alacaktır. Sayın Emine Erdoğan'a da bize verdiği destekten ötürü şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AKDENİZ-PA 2022

Türkiye'nin 2005 yılından bu yana "ana katılımcı" olarak temsil edildiği Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA), bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlara ortak çözümler bulmak için üye ülkeler arasında iş birliğini geliştirme misyonuyla Akdeniz bölgesinde merkezi bir aktör konumda bulunuyor.

AKDENİZ-PA, bölgede diyalog ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla bölge halkları arasında köprüler kurmaya yönelik önemli çalışmalar yapan kişi, organizasyon ve kuruluşlara ödül veriyor.

Dışişleri Bakanlığının önerisi doğrultusunda, 2022 yılında verilecek AKDENİZ-PA ödülü için Türkiye adına "Sıfır Atık Projesi" aday gösterilerek 9-10 Mart'ta Dubai'de düzenlenen 16. Genel Kurul Toplantısı'nda ödüle layık görüldü.