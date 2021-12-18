Sıfır atık bir yaşam tarzı oldu

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldı. Zirve kapsamında iklim değişikliği konulu düzenlenen "Hand in Hand for Our Planet" paneline katılan Emine Erdoğan, atılan her adımın geleceğin dünyasını şekillendirdiği dile getirdi. Erdoğan'ın yanı sıra Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, Afrika Birliği Tarım Komiseri Josepha Sacko ve iklim aktivisti Nisreen Elsaim katıldı.

GELECEK BİZİM DEĞİL ÇOCUKLARIMIZIN

İklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yayınladığı son rapor, "İnsanlık için kırmızı kod" olarak değerlendirildi. Raporun, tüm dünya için hayati bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, iklim değişikliği sorunlarıyla mücadele edebilecek son nesil olduğumuzu bilmek, omuzlarımıza ağır bir sorumluluk yüklüyor. Unutmamalıyız ki, attığımız ve atmadığımız her adım, geleceğin dünyasını şekillendiriyor. Ve bu gelecek dünyası ise, bizim değil, çocuklarımızındır. Etkilerini artık son derece şiddetli yaşadığımız iklim değişikliğinden, bugün de en çok çocuklar etkileniyor." ifadelerini kullandı.

86 MİLYON İNSAN YERİNDEN OLABİLİR

Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Unicef'in yayınladığı bir rapora göre, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya ve Gine'de yaşayan çocuklar, iklim değişikliğinden en çok etkilenme risk grubundalar. Büyük resmi görmek için rakamlara bakacak olursak; 240 milyon çocuk kıyı taşkınlarına, 400 milyon çocuk kasırgalara, 815 milyon çocuk kurşun kirliliğine, 820 milyon çocuk sıcak hava dalgasına, 920 milyon çocuk su kıtlığına ve 1 milyar çocuk artan hava kirliliğine yüksek oranda maruz kalıyor. Yine, Dünya Bankası'nın verilerine göre, iklim değişikliği 2050'ye kadar Afrika'da 86 milyon insanı yerinden edebilir."

İŞBİRLİĞİYLE TEHDİTLER ORTADAN KALKAR

Küresel tehditler karşısında uluslararası toplum senkronize olması gerektiğini kaydeden Emine Erdoğan, "İklim göçleri, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşadığımız bir gerçeklik haline geldi. Doğu Afrika'da, 38.5 milyon kişinin göç edebileceği düşünülüyor. Bu göçleri, iklim değişikliğinin etkileri olan, su kıtlığı, düşük mahsul, deniz seviyesinin yükselmesi ve yüksek sıcak dalgaları gibi nedenler tetikliyor. İklim felaketinden tüm ülkelerin etkileneceği gerçeğini unutmamalıyız.. İnsanlığın ortak geleceği tartışmasız olarak, milletlerin iş birliğine bağlıdır " değerlendirmesinde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR

Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzasında yer alıyoruz. Çok kısa bir süre önce 2053 Sıfır Net Emisyon hedefimizi ilan ettik. Çevre sorunlarıyla yakından ilgileniyorum. Yeşil ekonomi, mavi ekonomi ve döngüsel ekonomi gibi, çevre dostu kalkınma ve gelişim politikalarını destekliyorum. Bu konulardaki fikir birliğimizi sürdürülebilir kıldığımız ölçüde, gerçek sonuçlar görebileceğimize inanıyorum." dedi.

TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞIYOR

Erdoğan, şöyle konuştu: "2017'de başlattığımız Sıfır Atık Projesinde kararlı adımlarla ilerledik ve güçlü kazanımlar elde ettik. Bu proje, sanayi toplumlarının ortak kültürü olan "kullan-at" anlayışını dönüştürecek bir adımdır. Onun yerine, döngüsel ekonominin insanlara kazandırdığı bir anlayış olan "yeniden kullan - geri dönüştür" modeliyle büyük bir değişime imza attık. Toplumuzda, bilinçli tüketmenin, az atık oluşturmanın ve atığı yerinde ayrıştırmanın bir yaşam tarzı haline gelmeye başladığını görüyoruz. Plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik bir azalma gerçekleşti. Bu azalmanın 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engellediğini bilmek büyük bir mutluluk. Aynı şekilde 14 bin 640 ton sera gazı salınımı da engellendi. 2023 hedefimiz, sıfır atığı tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaktır."

İŞLENDİ, EKONOMİYE KAZANDIRILDI

"2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, bugün yüzde 22.4 seviyelerinde. Proje başlangıcından bugüne kadar geçen süreçte, yaklaşık 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık, işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Bunlar, 16.5 milyon ton kağıt, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.4 milyon ton metal, 1.5 milyon ton organik atık ve diğer geri dönüştürülebilir atıklardır. Bu geri dönüşümün şöyle bir tercümesi var; 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi, 265 milyon ağaç kurtarıldı ve 1.5 milyon dekarlık orman alanı tasarrufu sağlandı."

KADINLARI İŞ BAŞINA DAVET EDİYORUM

Dünyanın yeni ve doğa dostu ekonomi modellerine geçişte kadınların etkin aktörler olacağına yürekten inandığını söyleyen Erdoğan, " Doğanın üzerindeki stresi kaldırarak, gelecek nice neslin, daha yaşanabilir bir dünyaya doğmasını sağlayabiliriz. Unutmamalıyız ki, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden öncelikli olarak kırılgan gruplar, yani kadınlar, çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılarımız etkilenecek. Bu etkiler, gelişmekte olan ülkelerde çok daha ağır hissedilecek. Ben bu konuda, özellikle her sektördeki kadın liderleri iş başına davet ediyorum."