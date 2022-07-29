Sıfır atık kriteri ÇED yönetmeliğinde

ÇevreselEtki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinde yeşil kalkınma hedeflerini içeren düzenleme yapıldı. Buna göre Sıfır Atık, Sera Gazı Azaltımı, İklim Değişikliğine Etkiler, Çevre İzleme, Çevresel ve Sosyal Yönetim gibi birçok planın "sürdürülebilirlik planı" altında ÇED raporlarında yer alması zorunluluğu getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat 1993'te yayımlanarak yürürlüğe giren, zaman içerisinde çeşitli revizyonlar yapılan ÇED Yönetmeliği'nde yeşil kalkınma hedefleri kapsamında güncelleme yapıldığı belirtildi.Yönetmelikle mevcut tanımlarda düzenlemelere gidildiği aktarılan açıklamada, şu bilgileri yer verildi: "Halkın bilgilendirilmesinin etkinleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılarak yürürlüğe alınan Paydaş Katılım Planı ile katılımcılıkta iletişim yollarının sayısı artırıldı. Projelerin çevreye olan etkileri göz önüne alınarak ÇED listelerinde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, ÇED Raporu hazırlanması zorunlu olan faaliyetlerin sayısı artırıldı. Bazı sektörlerin tamamı da eşik değerine bakılmaksızın tümüyle ÇED uygulanacak projeler listesine alındı. Çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projelerin yer aldığı listede yer alan projeler için de çevresel etkilerinin daha kapsamlı ve detaylı incelenmesi için kümülatif etki değerlendirme yapılması, çevresel ve sosyal eylem planı hazırlanması, sürdürülebilirlik ve çevre izleme planı hazırlanması zorunlu kılındı. Sıfır Atık Planı, Sera Gazı Azaltımı Planı, İklim Değişikliğine Etkiler, Çevre İzleme Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı ve benzerlerinin, 'Sürdürülebilirlik Planı' altında ÇED raporlarında yer alması zorunlu hale getirildi."