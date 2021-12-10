Sıfır atık projesi 197 ülkede ses getirdi: Emine Erdoğan ilk ve tek oldu

ATIĞIN DEĞERLİ OLDUĞU GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Atık toplayıcıların her dönemde faaliyet gösterdiğini belirten Birpınar, konunun son dönemde gündemde olmasının nedeninin atığın alınıp, satılabilen değerli bir şey ve hammadde olduğunun görülmeye başlanması olduğunu kaydetti. Birpınar,sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pet şişe bir şekilde elyaf oluyor ve yüzde 99'u geri dönüştürülerek gres yağı, kalıp yağı oluyor. Bunlar geri dönüştürülüp satılabiliyor. Hammadde fiyatları da artınca geri dönüştürülmüş ürünlerin daha kıymetli olduğunu görmeye başlandı. Kağıt toplayıcısı bugün bir yere satıyor, daha sonra o karton olup buzdolabının dışında size geliyor ve ya dünyaya üretip satıyorlar. Şu an Türkiye'de bence en çok para kazanan ve mal bulamayan sektör kağıt sektörü. Sokaktan toplanan temiz kağıtların dönüşmesi ve ihraç edilmesi meselesi var. Türkiye'nin kağıt fabrikaları inanılmaz ihracat yapıyor. Bu sektör çok fazlaca büyüyor. Aynı şekilde pet şişelerin geri dönüşümü meselesi de bir o kadar kıymetli hale geldi."

AB İLE UYUM İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ

Bakanlıklarının koordinatör bir bakanlık olduğunu ve çevre konusunun yatay bir mesele olduğunu ifade eden Birpınar, "Avrupa Birliği ile çevre müzakerelerini 2004'te açmış bir ülkeyiz. Türkiye 72 Chapter açmış ve AB'nin bütün kanunlarını, yönetmeliklerini, tebliğlerini uyumlu hale getirmiş durumda. Şu anda kapanmak üzere olan bir chapter bu. AB ile uyum içerisinde hareket ediyoruz. Türkiye, çevresini iyi koruyan, yönetmelikleri sürekli güncelleyen bir ülke ve örnek bir ülke aslında. Ama tabii 85 milyonluk kıyıları çok uzun olan bir ülke. Kıyılarımızı ve çevremizi ne kadar korursak ekonomimiz o kadar düzelir, sağlık harcamalarımız azalır, gelen turist sayısı artar." değerlendirmesinde bulundu.