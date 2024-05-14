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Giriş Tarihi: 14.5.2024 10:39 Son Güncelleme: 14.5.2024 10:51

Sıfır Atık projesi AKDENİZ-PA ödülünü alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesine verilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) ödülünü alacak.

AA
Sıfır Atık projesi AKDENİZ-PA ödülünü alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesine dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesi, her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA ödülüne değer görüldü.

BAKAN ÖZHASEKİ KATILACAK

Portekiz'in Braga şehrinde yarın gerçekleştirilecek özel törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Bakan Özhaseki katılacak.

'YAPILAN ÇALIŞMALAR ANLATILACAK'

Ödülü alacak Özhaseki, Forum Braga Konferans Salonu'ndaki törende, Sıfır Atık başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak.

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Sıfır Atık projesi AKDENİZ-PA ödülünü alacak
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