Sıfır Atık Projesi Meclis'te doğaya "can" oldu

Sıfır Atık Projesi kapsamında Meclis'te son 5 yılda 278 ton kağıt, 77 ton metal, 75 ton plastik, 8 ton cam ile 7 bin litre bitkisel yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Meclis'te başlatılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bu kapsamda kağıt, plastik, cam ve metal atıklar, atık ayrıştırma kumbaralarında toplandı.

Sebze ve meyve artıkları ve çay posaları kompost olarak değerlendirilmek için depolandı. Daha sonra komposta dönüştürülen organik atıklar, bahçe ve saksı bitkilerinde toprak iyileştirici olarak kullanıldı.

Atık piller pil toplama kutularında toplanarak yetkili firmaya gönderildi.

GERİ DÖNÜŞÜM

Meclis'te 7 Temmuz 2018'de başlayan 27'nci Yasama Dönemi'nde 278 ton atık kağıdın geri kazanılmasıyla 4 bin 720 ağacın kesilmesi önlendi.

Proje kapsamında 8 ton cam ve 77 ton metalin geri kazanılmasıyla 109 kilogram ham madde tasarrufu sağlandı. 7 bin 216 litre atık bitkisel yağın geri dönüşümüyle 7 bin 216 biyodizel kazanımı sağlandı.

75 ton atık plastiğin geri kazanılmasıyla yaklaşık 1215 varil petrol tasarrufu yapıldı. 15 ton organik atık 5 ton komposta dönüştürüldü. 1750 litre atık motor yağının geri dönüştürülmesiyle 1093 litre madeni yağ kazanımı sağlandı.

Kartuş, aydınlatma elemanları, kontamine ambalaj, balata, yağ ve hava filtreleri, üstüpü ve benzeri tehlikeli atıklar toplanıp geçici depolama alanında muhafaza edilerek periyodik olarak ilgili yerlere gönderildi.

Tehlikeli madde ihtiva eden atıklar ayrıştırılarak yetkili firmalara teslim edildi ve imhası sağlandı. Tehlikeli atık bildirimleri Mobil Atık Takip Sistemi aracılığıyla takip edildi. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi aldı.

Enerji yönetim sistemi kapsamında yapılan çalışmalarla kurumsal düzeyde enerji verimliliğine katkıda bulunuldu. 27'nci dönemde yıllık bazda yaklaşık olarak doğal gaz sarfiyatında 40 bin metreküp, elektrik sarfiyatında 400 bin kilovatsaat tasarruf sağlandı.

AĞAÇLANDIRMAYA DESTEK

TBMM'de geleneksel olarak gerçekleştirilen meşe palamudu toplama etkinliği kapsamında toplanan 102 çuval meşe palamudu, Orman Genel Müdürlüğüne ve ilgili fidanlıklara teslim edildi.

TBMM yerleşkesinde bulunan peyzaj alanlarında yenileme ve gençleştirme çalışmaları iklim değişikliği ve su sıkıntılarına fayda sağlayacak, çevresel veri planlarını destekleyecek şekilde yapıldı. Su ihtiyacı az olan lavanta, kekik, adaçayı, biberiye gibi aromatik bitkilerin fidanları, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden bedelsiz temin edildi.

TBMM'ye ait hizmet binalarının iç ve dış mekanlarındaki bitkiler, peyzaj mimarlığı prensiplerine göre planlandı. Bazı asfalt alanlar yeşil alana dönüştürülerek yeşil dönüşüm gerçekleştirildi.