Sıfır atıkla 30 milyon cepte kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi, 21 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenterler Asamblesi
'nde birçok proje arasında birincilik ödülüne layık görülürken, başarının şifreleri rakamlarla gün yüzüne çıktı. Çevre
, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde ve Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi, Eylül 2017'de başladığında yüzde 13 olan geri kazanım oranı, yapılan çalışmalarla yüzde 22.4'e yükseldi. Sıfır atık yönetim sistemine geçen kurum ve kuruluş sayısı 140 bini geçti. Sıfır atık konusunda 15 milyon kişiye eğitim verildi.
265 MİLYON AĞAÇ KURTULDU
Proje başlangıcından bu tarafa 16.5 milyon tonu kağıt karton, 4.1 milyon tonu plastik, 1.7 milyon tonu cam, 0.4 milyon tonu metal, 1.5 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı.