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Giriş Tarihi: 16.3.2022

Sıfır atıkta en önemli zirve İstanbul’da

Sıfır atıkta en önemli zirve İstanbul’da
23 Mart'ta İstanbul'da başlayacak ve dört gün sürecek Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi-ZeroBuild Summit'22'de bir araya gelecek yerli ve yabancı uzmanlar, bu alanda dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeleri aktarırken, "Neler yapılmalı" sorusuna da yanıt arayacaklar. ZeroBuild Türkiye 22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil, Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasının ardından 2053 yılına kadar "Net Sıfır Emisyon" hedeflerinin belirlenmesiyle Türkiye'nin iklim politikalarında da yeni bir döneme girildiğini hatırlattı. Karanfil, "Hem enerji verimliliği hem de iklim değişikliğine çözüm bulmak zorundayız" dedi.
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Sıfır atıkta en önemli zirve İstanbul’da
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