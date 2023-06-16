Sıfır emisyon için Togg fırsat

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi" (SKUP Türkiye) kapsamında Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) başlıyor. Teması bu sene "Şehrini Keşfet - Gelecek Enerjini Koru!" olan Hareketlilik Haftası kapsamında "2053 Sıfır Emisyon" hedefiyle şehirler geleceğe taşınacak. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) de bu kapsamda şehirleri sıfır emisyon hedefiyle geleceğe hazırlanıyor.Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, şehirlerin toplu taşımada elektrikliye geçmeleri için planlama yaptıklarını belirterek, "Elektrikli araçlar dışında hidrojen yakıtlı araçlarımızın çalışmalarını da başlattık. İleriki günlerde şehirlerimize bir iş planı sunabileceğiz" dedi. Yerli otomobil TOGG'la birlikte elektrikli araç kullanımının bir fırsata döndüğünden bahseden Baraçlı, ileriki zamanlarda elektrikli taksi taşımacılığının başlayabileceğini ifade etti. Baraçlı, elektrikli otomobiller için de şarj istasyonlarının hızlı bir şekilde kurulmaya devam edildiğini belirtti. "Geleceğin şehirlerini oluşturmak adına çalışıyoruz" diyen Baraçlı, TBB'ye üye olan belediyelere yeni bakış açısıyla şehirlerin geleceğe taşınması için yeni bir vizyon çalışması yaptıklarını dile getirdi. Baraçlı, "Aküyle ilgili teknolojileri bir seviyeye getirdiğimizde ve bunu millileştirdiğimizde şehirlerimiz elektrikliye geçebilecek" diye konuştu.