Sıfır emisyon sözümüzün arkasındayız

2022'NİN son çeyreğinde üretim bandından inmeye hazırlanan Togg C-SUV ile Ankara
'daki Eko İklim Zirvesi'ne katılan Togg CEO'su Gürcan Karakaş
, "Doğuştan elektrikli' ve 'sıfır emisyonlu bir teknoloji' için yola çıktık. Sürdürülebilirlik stratejimizi kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendiriyoruz" dedi. Karakaş, şunları söyledi: "Gemlik
tesisimizin inşaat çalışmalarını da dâhil ederek, çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarıyla sürdürülebilirlik konusunda odaklandığımız öncelikli alanlarımız var. Bu öncelikli alanlarımızı paydaşlarımızla birlikte, onların görüşlerini alarak belirledik. Paydaşlarımızla birlikte ve paydaşlarımız için ortak değer yaratma anlayışını tüm süreçlerimizin odak noktasına yerleştiriyor, dünyamızı bunun etrafında şekillendiriyoruz."