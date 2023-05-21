Sıfır enerjili binalar için önemli adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin metrekareden büyük binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu getiren düzenleme kapsamında 1.400 bina, "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" (nSEB) konseptine geçiş yaptı.Uygulamayla, 5 bin metrekareden büyük binalar, enerji performans sınıfı en az "B" olacak şekilde inşa edilecek ve kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş paneli, rüzgâr enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Böylece Türkiye'nin enerji faturasında yıllık 9.5 milyon liralık tasarruf sağlanacak.Yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden nSEB konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirildi. Ruhsat alan 1.400 bina normal bir binaya göre yaklaşık yüzde 25 enerji verimli olarak tasarlandı.İnşaatı devam eden bu binaların nSEB koşullarında projelendirilmesiyle bina tamamlandığında yıllık 24 gigawatt saati bulan enerji israfının önüne geçilecek. Ayrıca 1 Ocak 2025'ten itibaren bu uygulamanın 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunlu olacak.Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine ulaşılabilmesi için 2030'dan itibaren uygulamada ikinci aşamaya geçilerek metrekare sınırı olmadan tüm binalar için zorunluluk getirilmesi, asgari enerji performansı sınıfında ve asgari yenilenebilir enerji kullanımın oranında daha büyük iyileştirmeler yapılması hedefleniyor.