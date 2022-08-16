Sıfır görünümlü ikinci el otomobilde son dakika: Bakanlık oto ilan ve satış düzenlemesini duyurdu

ARACIN TRAFİĞE ÇIKIŞI İTİBARIYLA 6 AY VE 6 BİN KM ŞARTI RESMEN YÜRÜRLÜKTE

"İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023'e kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacak.