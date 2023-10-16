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Giriş Tarihi: 17.10.2023

Sigara firmalarına 215 milyon lira ceza

Sigara firmalarına 215 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlık müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığına işaret edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara, 53 milyon lira ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon lira idari para cezası olmak üzere 215 milyon lira kamu zararı tahsili için işlemlere başlanıldı." ANKARA
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Sigara firmalarına 215 milyon lira ceza
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