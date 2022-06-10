SİGARA FİYATLARI YENİ VE GÜNCEL LİSTESİ: Marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris 10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi?

Sigara fiyatları zamlı ve güncel liste ile gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere bu sene 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşamıştı. Öte yandan son olarak sigaralara uygulanan ÖTV zammı duyuruldu. Bu duyuru satış fiyatlarında da yükseliş beklentilerine yol açıyor. Hal böyleyken ise "10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi ve detaylar...
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston Slender: 26 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
LD: 25,5 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL