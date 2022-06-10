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Giriş Tarihi: 10.6.2022 10:39 Son Güncelleme: 10.6.2022 10:39

SİGARA FİYATLARI YENİ VE GÜNCEL LİSTESİ: Marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris 10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi?

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son olarak sigara fiyatları üzerinde uygulanan ÖTV zammı sonrası markaların güncel fiyat listesi merak konusu haline geldi. Henüz Özel Tüketim Vergisi üzerinde uygulanan artışın paketlere yansımaması nedeniyle özellikle de tütün kullanıcıları gelişmeleri yakından takip ediyor. "Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamda sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl olmuştu. Peki, Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Haziran 2022 son durum ve güncel liste...

Sigara fiyatları zamlı ve güncel liste ile gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere bu sene 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşamıştı. Öte yandan son olarak sigaralara uygulanan ÖTV zammı duyuruldu. Bu duyuru satış fiyatlarında da yükseliş beklentilerine yol açıyor. Hal böyleyken ise "10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi ve detaylar...

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Sigara fiyatları zammı güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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SİGARA FİYATLARI YENİ VE GÜNCEL LİSTESİ: Marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris 10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi?
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