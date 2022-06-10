SİGARA FİYATLARI YENİ VE GÜNCEL LİSTESİ: Marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris 10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi?

Son olarak sigara fiyatları üzerinde uygulanan ÖTV zammı sonrası markaların güncel fiyat listesi merak konusu haline geldi. Henüz Özel Tüketim Vergisi üzerinde uygulanan artışın paketlere yansımaması nedeniyle özellikle de tütün kullanıcıları gelişmeleri yakından takip ediyor. "Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamda sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl olmuştu. Peki, Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Haziran 2022 son durum ve güncel liste...

Sigara fiyatları zamlı ve güncel liste ile gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere bu sene 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşamıştı. Öte yandan son olarak sigaralara uygulanan ÖTV zammı duyuruldu. Bu duyuru satış fiyatlarında da yükseliş beklentilerine yol açıyor. Hal böyleyken ise "10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi ve detaylar...