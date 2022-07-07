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Giriş Tarihi: 7.7.2022 07:26

Sigara fiyatları yeni ve zamlı liste yayınlandı: 7 Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları yeni ve zamlı liste yayınlandı: 7 Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları Temmuz zammı sonrası halen gündemde yer almaya devam ediyor. Philip Morris, BAT ve JTİ gibi markalar bir süredir beklenen zammı yaptı. Özellikle tütün ürünü kullanıcıları markaların yeni fiyat listesini incellemek istiyor. "7 Temmuz 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de yanıt aramaya devam ediyor. İşte Temmuz ayında uygulanan sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris güncel fiyat listesi ve detaylar…

Son dönemde gündemde yer alan bir konu da sigara fiyatları üzerinde uygulamaya geçen Temmuz zammı oldu. Geçtiğimiz günlerde peş peşe markaların yayınladığı yeni listeyle en pahalısından en ucuzuna tüm sigaralara 2 TL'lik bir zam yapıldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından "7 Temmuz 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigaraların fiyat listesi satıcılarına gönderildi. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigaraya zam sonrası yeni ve güncel liste.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

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Hilal Olsun Türkiye

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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Sigara fiyatları yeni ve zamlı liste yayınlandı: 7 Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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