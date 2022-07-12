Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sigara fiyatları zammı son durum - güncel liste: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.7.2022 07:29

Sigara fiyatları zammı son durum - güncel liste: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatları zammı son durum - güncel liste: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatları geçtiğimiz günlerde yeniden zamlanmıştı. 2022 yılında peş peşe zamlarla özellikle tütün kullanıcılarının gündeminden düşmeyen BAT, JTİ, Philip Morris markaları ürünlerinin son fiyat listesini paylaştı. Vatandaşlar yeni listedeki sigaraya zam detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, sigara fiyatları yeniden zamlanacak mı, en ucuzu ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı ile fiyatlardaki son durum...

Sigara zammı fiyatları etkiledi. Tüm tütün ürünleri geçtiğimiz günlerde yeni bir zamla gündeme taşındı. Öyle ki halen tütün kullanıcılarının konuyla ilgili araştırmaları devam ediyor. Marlbora, Winston, Kent, Rothmans ve diğer tüm sigaralarda 2 TL'lik fiyat artışı gerçekleşmişti. Hal böyleyken ise "12 Temmuz 2022 sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte sigara fiyatlarında son durum ve detaylar...

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara fiyatları zammı son durum - güncel liste: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA