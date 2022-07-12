Sigara fiyatları zammı son durum - güncel liste: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara zammı fiyatları etkiledi. Tüm tütün ürünleri geçtiğimiz günlerde yeni bir zamla gündeme taşındı. Öyle ki halen tütün kullanıcılarının konuyla ilgili araştırmaları devam ediyor. Marlbora, Winston, Kent, Rothmans ve diğer tüm sigaralarda 2 TL'lik fiyat artışı gerçekleşmişti. Hal böyleyken ise "12 Temmuz 2022 sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte sigara fiyatlarında son durum ve detaylar...