Sigorta vizyon belgesi açıklanacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2'nci Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde "Tarım Sigoırtaları ve Destek Kredileri" paneli düzenlendi. SABAH Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem tarafından yönetilen panelde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli tarım sektörü için sigortanın ve finansmana erişimin önemi konusunda görüşlerini dile getirdi.SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, konuşmasında, sigorta ve emeklik sektörünü büyütmeye çalıştıklarını söyledi. Bu noktada çeşitli gelişme alanları belirlediklerini belirten Eroğlu, bu alanlardan birinin tarım olduğunu kaydetti. Eroğlu, "Tarım sigortacılığı tarafında TARSİM çok hızlandırılmış bir başarı hikayesi" dedi. Dağıtım kanallarına yönelik çalışmalarından da bahseden Eroğlu, tarım konusunda yetkin acenteleri devreye sokarak çiftçileri yönlendirecek politikalar üretmenin önemine vurgu yaptı. Kasım ayında sigorta sektörü vizyon belgesi açıklayacaklarını duyuran Eroğlu, "Sigorta penetrasyonu bizde yüzde 1.5'larda, gelişmiş ülkelerde yüzde 4'lerde. Buraya konsantre olduk" dedi. Tarımda Çiftçi Kayıt Sistemi ile sigortalanabilir alanların yüzde 60'ının sigortalandığına işaret eden Eroğlu, "Çiftçi Kayıt Sistemi'nde sigortalanmayan çok fazla alan var. Türkiye'de tarıma elverişli alanların sadece yüzde 10'u sigortalı vaziyette" diye konuştu.Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, tarımda sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı. Çiftçinin kendini gelir açısından güvende hissetmesi gerektiğine işaret eden Engürülü, köylüyü, çiftçiyi üretimde tutabilmek için tarım sigortalarının önemli olduğunu vurguladı. Engürülü, sözlerini şöyle sürdürdü: "TARSİM çiftçi zararını karşılamaya yönelik kuruldu. Çiftçinin ödeyeceği prim miktarını biz karşılıyoruz. Çiftçinin sigortayı alabilirliğini sağlıyoruz. Hasar fazlası desteği veriliyor. Böyle bir kurguda, çiftçi de bu işe girme ihtiyacı hissediyor. Son 4-5 yıldır dolu haritasında değişiklik var. İklim değişikliği dediğimiz yerde dolu ilk defa yağmadı, ancak frekans ve şiddetinde ciddi artış var. Sadece kalite kaybı değil bazen ürünü de zayi ediyor. Bunlarla çitçinin baş edebilmesi mümkün değil. Mutlaka çiftçinin yanında yer almak gerekiyor." Ergülü, devlet desteğinin yanı sıra çiftçinin de üzerine düşen sorumlulukları olduğunu dile getirdi.Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf da banka olarak çiftçiye kullandırılan kredi oranının yüzde 70 olduğunu ve bu payla ana oyuncu olarak ilerlediklerini açıkladı. Tarıma sübvansiyonlu kredi kullandıran tek banka olduklarının da altını çizen Pişmaf, "Tarıma verdiğimiz krediler 172 milyar TL'nin üzerine çıktı. Birkaç yıl önce 450- 550 bin üreticiye ulaşıyorken, bu yıl krediyle ulaştığımız üretici sayısını 755-756 bine ulaştırdık. Biz 158 yıldır tarıma ucuz finansman sağlıyoruz. Üretici sayısını 1 milyona ulaştırmak hedefimiz. Bunu da yıl sonuna kadar yapmayı hedefliyoruz. Tarıma kullandırılan kredilerin de son çeyrekte 200 milyar liraya ulaşacağını düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 9 milyar lira olan faiz desteği de 12 milyar liraya ulaşacak" dedi. Tarımda sübvansiyona ilişkin son çıkan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, tarımla ilgili kararların desteklendiğine işaret eden Pişmaf, bu kapsamda güneş enerjisi, genç çiftçi, atıl tesislerin işletilmesi noktasında önemli desteklerin bulunduğunu dile getirdi. Banka olarak gençlere 500 bin liraya kadar kredi imkânı sunduklarını söyleyen Pişmaf, söz konusu krediden üç ayda 3 bin gencin yararlandığını bildirdi. Söz konusu tarım kredilerinde takipteki kredi oranının da binde 5 olduğunu açıklayan Pişmaf, "Takibe düşenler için kampanya başlattık. 'Defaten öde faizsiz borcunu kapat' diye. Defaten ödeyemiyorsan 60 ay taksitlendirme yaptık. Bu imkânla 3 bin 823 üreticimiz borcunu kapattı" dedi.TÜRKİYESigorta Genel Müdürü Atilla Benli, iklim değişikliğinin, tarım ve sigorta sektörünü de etkilendiğini ifade etti. Tarım sigortasının başarılı uygulandığı ülkelerde kamu-özel sektör işbirliğinin görüldüğüne işaret eden Benli, dünyada tarım sigortasında prim üretiminin bugün 40 milyar dolar seviyesine çıktığını açıkladı. Türkiye'nin bu alanda büyük potansiyel taşıdığına vurgu yapan Benli, "Tarımı, sigortacılıkta en hızlı büyüyeceğimiz alan olarak görüyoruz. Dünyada, verimde yüzde 50 kamu desteği olduğunu görüyoruz. Kamu-özel iş birliğiyle kurumsal üst yapının yapılandırılması, etkin operasyonların oluşturulması önemli. Bu yapı TARSİM'de mevcut" dedi.