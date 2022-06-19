Sigortada çift haneli büyüme devam ediyor

Türkiye'de güçlenerek yoluna emin adımlarla yürüyen VHV Reasürans'ın CEO'su Maximilian Stahl, 2022 yılının sigorta sektörü açısından olumlu başladığını belirterek "Dünya genelinde önemli sorunların içinden geçildiği bir dönemi yaşıyoruz. Son iki yılımızı derinden etkileyen COVID-19 pandemi şartlarının yavaş da olsa hayatımızdaki etkisinin azaldığını görmeye başlasak da en önemli sorun, bugün tüm dünya ekonomilerini derinden etkileyen enflasyonist baskı. Bu durum insanların alım gücünü ciddi şekilde baskılıyor. Sigorta, sahip olunan varlıkların korunmasında önemli bir araç ve insanlar yaşanan ekonomik sorunlar içinde sahip olduklarını koruma konusunda istekliler. Bu durum sigortacılığa ilginin artarak sürmesinde etkili oluyor. Türkiye sigorta pazarı son yıllarda yakaladığı çift haneli büyüme oranlarını yeni yılın ilk çeyreğinde de sürdürme başarısı gösterdi" diye konuştu.Devletin ekonomik politikalarındaki başarısının ve iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin seyrinin özellikle yılın geri kalan döneminde önemli bir gösterge olacağını ifade eden Maximilian Stahl, "Sigortacılık matematik hesabının yoğun olduğu bir alan ve bu nedenle ekonomideki her atılan adımdan birebir etkilenen bir sektör. Sigortacılar olarak bizler aldığımız her riskin hesabını yaparken senaryolarımızı bu yönde geniş tutuyoruz. Aynı zamanda iklim değişikliği gibi büyük bir risk önümüzde duruyor. Doğal afetlerin sıklığı yoğun bir şekilde arttı ve bu durum ajandamızın ilk sırasında. Öte yandan müşteriler kendilerine özel hazırlanmış ürünler bekliyor. Tabii ki teknoloji hızla gelişmeye devam ediyor ve bunun gerisinde kalmamanız gerekli. Artan değişim veya değişimden tamamen uzak durma beklentisi artık geçerli değil" dedi. Stahl, şöyle devam etti: "Sigortacıların tahminleri önemlidir ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bu durum altında yatırımlarımızı yaparken ve risk alırken daha da seçici olmak mecburiyetindeyiz."