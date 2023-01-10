Sigortalının yaşı 46

sigorta yaptıranların genel yaş ortalaması 46 olurken, yüzde 65 ile erkeklerin daha çok sigorta yaptırdığı istatistiklere yansıdı. Generali Sigorta'nın paylaştığı verilere göre, sigorta türleri içerisinde DASK poliçeleri en çok tercih edilen hizmetler arasında yer alıyor. DASK poliçeleri Türkiye genelinde yüzde 30 ile ilk sırada yer alırken en çok tercih edilen ikinci ürün yüzde 20 ile kasko oluyor. Üçüncü sırada ise yüzde 9 ile konut sigortaları yer alıyor.Sigorta yaptıranlar arasında erkekler ilk sırada bulunuyor. Cinsiyet dağılımına bakıldığında yüzde 65 erkek ve yüzde 35 kadın müşterilerin olduğu görülüyor. Genel portföy ortalama müşteri yaşı ise 46 olarak öne çıkıyor. Yaş dağılımında ise yüzde 33.78 oranla 45-59, yüzde 28.56 oranla 30-44, yüzde 21.58 oranla 60-74 yaş grupları ilk üç sırayı paylaşıyor.İller bazında bakıldığında ise İstanbul'un büyük farkla ön planda olduğu görülüyor. İstanbul bu alanda yüzde 40.40 ile ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 7.83 ile ikinci, İzmir yüzde 6.69 ile üçüncü, Bursa yüzde 5.54 ile dördüncü ve Antalya yüzde 4.34 ile beşinci sırayı paylaşıyor. Bu illeri ise sırasıyla Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya ve Adana takip ediyor.