Sigortanın bilinirliliğini dijitalle sağlayacağız

2022'nin sigorta sektörü açısından oldukça hareketli bir yıl olduğunun altını çizen Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, "Küresel ölçekte kendini gösteren enflasyon, tedarik zincirinde kırılmalar, döviz kurundaki hızlı değişim gibi faktörler ister istemez sigorta sektörünü de ciddi şekilde etkiledi. Sigortalıların ihtiyaçlarına göre şekillenen, modüler ürünler sektörde trend olma yoluna girdi" dedi.Tiryakioğlu önümüzdeki dönemler için ana hedeflerinden birinin de dijitalleşme olduğunu belirtti ve ekledi: "Uygulamalarımızı son teknoloji ve talepler doğrultusunda güncellemeye devam edecek, dijital ürünlerimizi ve dijital sigortacılığın bilinirliğini artırmaya odaklanacağız."Tiryakioğlu, "2021 sonu itibarıyla, 2022 yılı hayat dışı sigorta branşlarında prim üretiminin 110 milyar TL olacağını tahmin ediyorduk. Kasım 2022 itibarıyla toplam prim üretiminin 168 milyar TL olduğunu görüyoruz. Anadolu Sigorta olarak ise bu dönemde prim üretimimizi 20.1 milyar TL tutarına çıkararak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 oranında prim artışı kaydettik. Pazar payımız ise yüzde 11.93 oldu" diye konuştu.