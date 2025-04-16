Sigortası olmayana da destek verilecek

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen kayısı bahçesinde incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım sigortasını yaptırmış olanların, tespit çalışmaları biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Daha sonra ÇKS'ye kayıtlı sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak maliyetlerini de karşılayacağız" dedi. Kayısının Malatya için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Yumaklı, "Türkiye kayısı üretiminin yarısı, ihracatının 4'te 3'ü Malatya'dan gerçekleşiyor. İlde yaklaşık 50 bin ton civarında kuru kayısı stoku var. Pazar kaybı anlamında da bu bizi nispeten rahatlatacak" diye konuştu.