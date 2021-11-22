Giriş Tarihi: 23.11.2021

Sigortasız çalışan herkes dava açabilir HAZAL ATEŞ

Eksik ya da bildirilmeyen prim günleri nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için hizmet tespiti hakkı bulunuyor. Sigortasız çalışılan süreyi sigortalı hale getirmek için hizmet tespit davası açılabilir