Siirt’te atık odun ve ağaç parçaları el sanatları kursunda kullanılıyor

Kursiyerlerden Mahinur Emrak da kursta daha çok ahşap üzerine yoğunlaştığını belirterek, "Kurstaki çalışma terapi gibi geliyor. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Kurstan sonra her şeye farklı bakış açısıyla bakmaya başladım. Artık bir cam şişe görsem 'Bunu boyarım.', tahta görsem 'Bundan güzel bir şey olur.' diye düşünüyorum. Farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Atık parçaları kestiriyoruz. Düzenleme yapıyoruz, burada boyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Siirt Gençlik Merkezi bünyesinde tenis antrenörlüğü yapan Berivan Koçak da merkezde vaktini kursiyer olarak da değerlendirdiğini söyleyerek, "Burada kütük boyuyoruz, ahşap çalışmaları yapıyoruz. Bu ürünleri satıp ek gelir elde ettiğimiz de oluyor." diye konuştu.

Suzan Emrak ise atık malzemeleri kurslarda farklı bir boyuta taşıdıklarını, yıl sonunda sergiledikleri ürünlerin satışını yaptıklarını kaydetti.