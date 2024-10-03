Sıkı duruş korunacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, para politikasındaki sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajlar veren Karahan, makroekonomik göstergelerin dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde ilerlediğini söyledi. Hizmet enflasyonunun temel mallara kıyasla güçlü seyrettiğini ifade etti.Karahan, kira artışlarına dikkat çekerek, "Hizmet sektörü enflasyonunda ataleti besleyen en önemli grubun kira olduğunu görüyoruz. Nitekim, yıllık kira enflasyonu eylül ayı itibarıyla yüzde 117 ile yıllık hizmet enflasyonunun yaklaşık 45 puan üzerinde seyretmektedir. Buna karşın, sağdaki panelden de takip edebileceğiniz üzere, öncü göstergeler bir süredir aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor" dedi.Para politikasına yönelik önemli mesajlar veren Karahan, "Daha önce de vurguladığımız gibi, bu süreçte iki ana koşul gözetiyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi. İkincisi ise, enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması. Her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle, para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.Mevduat gelişmelerinin, TL'ye güvenin yeniden inşa edildiğini teyit ettiğinin altını çizen Karahan, "TL mevduatın payı yükselerek yüzde 54'e ulaştı. KKM'nin payı yüzde 8'lere geriledi. KKM hesaplarının toplamı 2023 ağustos ayında 140 milyar doların üzerine yükselmişti. Şu anda bakiye 45 milyar doların altına gerilemiş durumda" dedi.