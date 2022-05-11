Sıkılaştırmaya rağmen düşmüyor

Pandemiyle birlikte başlayan tedarik zincirlerindeki bozulma, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan emtia fiyatları nedeniyle enflasyon kabusu ülkelerin üzerine çöktü. ABD'de merkez bankasının agresif sıkılaştırma politikasına rağmen enflasyonda beklenen düşüş gerçekleşmedi. Sadece ABD'de değil Avrupa'da da ülkeler enflasyondaki artışı durduramıyor. Almanya'da martta yüzde 7.3 olan yıllık enflasyon, nisanda 7.4'e çıkarak 41 yılın en yüksek seviyesine taşındı. Portekiz'de yıllık enflasyon nisanda yüzde 7.2 ile Mart 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yunanistan'da yıllık enflasyon çift haneyi görerek nisanda yüzde 10.2'ye yükseldi.ABD Merkez Bankası Fed'in 20 yılı aşkın süredir ilk kez yarım puanlık faiz artışını uygulayarak fiyat baskılarını kontrol altına alma çabalarına rağmen enflasyonda beklenen düşüş gerçekleşmedi.BD'de enflasyon 40 yıllık zirveden gerileyerek nisanda yüzde 8.3 oldu. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8.1 gelmesi yönündeydi. Mart ayına kadar geçen son bir yılda tüketici fiyatları yüzde 8.5 oranında yükselmişti. Bir yıllık fiyat artışı en son Aralık 1981'de bu kadar yüksek kaydedilmişti.Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı nihai verilerini yayınladı. Buna göre, martta yüzde 7.3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7.4'e çıktı. Destatis'in açıklamasında, "Nisanda 2022'de enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana iki aydır art arda en yüksek seviyeye ulaştı" denildi. Açıklamada, Federal Almanya'da enflasyonun martta 1981'de İran-Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığına vurgu yapıldı. Ekonomistler, 2022 için yüzde 6.1'lik ortalama enflasyon beklerken, Rusya'dan enerji ithalatının durması halinde gelecek birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların da mümkün olabileceğine işaret ediyor.Portekiz'de de yıllık enflasyon nisanda yüzde 7.2 ile Mart 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ülkenin istatistik otoritesine göre, enflasyon oranı mart ayında yüzde 5.3 ve Nisan 2021'de yüzde 0.55'di. Danimarka'da yıllık enflasyon, yükselen enerji ve gıda fiyatları nedeniyle nisanda yüzde 6.7'ye ulaşarak 1984'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Danimarka Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre, rakam mart ayında yüzde 5.4 idi. Yunanistan'da da önceki gün Ulusal İstatistik Servisi enflasyon rakamlarını yayınladı. Ülkede martta yüzde 8.9 olan yıllık enflasyon nisanda 10.2'ye yükselerek, 27 yıl içindeki ilk çift haneli oran olarak kayda geçti.Çin'in yıllık enflasyonu da yükseldi. Martta yüzde 1.5 olan enflasyon nisanda yüzde 2.1'e yükseldi. Rakam, yüzde 1.8'lik piyasa beklentisini aştı ve büyük şehirlerde Kovid-19 kilitlenmelerinin neden olduğu lojistik aksamaların etkisiyle geçen Kasım'dan bu yana en yüksek seviye oldu.