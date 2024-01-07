Silahlı dron SONGAR yeni ateş gücüne kavuştu

Böylece güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan iki ürünün birlikte kullanılabilmesinin önü açıldı. Bu kapsamda, Asisguard tarafından geliştirilen silahlı dron SONGAR'a, Repkon Savunma Sistemlerinin RDS40-MGL isimli 6'lı tamburalı bombaatarın entegrasyonuna yönelik bir dizi çalışma yapıldı. Çalışmalar sonunda sahaya çıkan SONGAR, 6'lı tamburalı bombaatar ile başarılı bir atış testi gerçekleştirdi.

Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, AA muhabirine, SONGAR'ı güvenlik güçlerinin kullanımına verdikten sonra farklı mühimmat ve faydalı yüklerin drona kazandırılması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu çalışmaları müşteri talepleri doğrultusunda yürüttüklerini dile getiren Düzgün, SONGAR'ın son olarak 6'lı tamburalı bombaatar entegrasyonu ile daha fazla atış yapma ve hedefini daha etkili vurabilme kabiliyeti kazandığını vurguladı. Düzgün, "Farklı faydalı yüklerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine sahadan gelen müşteri taleplerine göre gece operasyonunu desteklemek için 2 eksen gimbal tasarımımız sürüyor. Bu sayede gece görüş kabiliyetiyle operasyon gerçekleştirebileceğiz." dedi.