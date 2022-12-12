Simgelerin köprüsü tarihe geçti! İşte dünyanın konuştuğu o detaylar

Bakan Karaismailoğlu, köprüdeki söz konusu bu top mermilerinin sıradan figürler olmadığına değinerek şöyle devam etti:

"Seyit Onbaşımıza bu vatanı emanet ettiği gelecek nesilden de bir selamdır. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale'miz de ülkemiz şanlı tarihine ve Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir esere kavuştu. Vatan şairi Mehmet Akif'in 'Var mı ki dünyada eşi' dediği Çanakkale Destanı'nın hatırasına yakışacak bu emsalsiz abide hepimiz için bir gurur vesilesidir. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarıyla projemiz, sözleşme tarihinden 1,5 yıl önce tamamlandı. Bu sayede 628 milyon avro tasarruf elde ettik. Sadece bu proje dahi kamu-özel işbirliğiyle yapılan yap-işlet-devret projelerinin ülkemize, milletimize büyük faydalarının önemli bir örneğidir. Günlük sığ siyasi tartışmaların aksine, vizyon sahibi olmayı gerektiren, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çerçevesinde hayata geçirdiğimiz ulaştırma ve altyapı çalışmalarımızla 2053 vizyonumuzun ve Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını, kısacası Türkiye'nin, gençlerimizin aydınlık geleceğini şimdiden hazırlıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü vatan ve millet sevgisinden yoksun, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin mesajıdır. Ecdadımıza saygı, geleceğimize armağandır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki bizlerin; milleti için yatırım yapmaya, hizmet getirmeye, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağının, Türkiye'nin bölgenin lider ülkesi olacağının, en büyük göstergesidir."