Simgelerin köprüsüne yılın en başarılı projesi ödülü

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ödülünü dün ABD'de düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Müşaviri Fethi Turgut, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ve yüklenici ortak girişim adına ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız birlikte aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 4 yıllık rekor tamamlanma süresinde uygulanan yenilikçi yöntemler ve mühendislik çözümlerinden dolayı yapım metodolojisi alanında 'Yılın En Başarılı Projesi' seçildiği belirtildi.



IRF, 2021 yılında da '1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni zengin kaynak çeşitliliğine sahip çoklu finansman yapısı dolayısıyla 'Yılın En Başarılı Finansman Projesi' seçmişti. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne şu ana kadar 12 finans, 1 çevre, 4 istihdam ve 2 de mühendislik ödülü verildi.