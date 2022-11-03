Simgelerin köprüsüne yılın en başarılı projesi ödülü

Uluslararası otoyol sektörünün çatı örgütü olan ve 1948 yılında kurulan ABD- Washington merkezli International Road Federation tarafından 31 Ekim- 3 Kasım'da başkent Washington'da düzenlenen 'Yarına Ulaşan Yollar Konferansı' kapsamında, 'IRF Küresel Yollar Başarı Ödülleri' de sahiplerini buldu. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve açılışı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Kaöprüsü yılın en başarılı projesi ödülüne layık görüldü.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ödülünü dün ABD'de düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Müşaviri Fethi Turgut, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ve yüklenici ortak girişim adına ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız birlikte aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 4 yıllık rekor tamamlanma süresinde uygulanan yenilikçi yöntemler ve mühendislik çözümlerinden dolayı yapım metodolojisi alanında 'Yılın En Başarılı Projesi' seçildiği belirtildi.
IRF, 2021 yılında da '1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni zengin kaynak çeşitliliğine sahip çoklu finansman yapısı dolayısıyla 'Yılın En Başarılı Finansman Projesi' seçmişti. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne şu ana kadar 12 finans, 1 çevre, 4 istihdam ve 2 de mühendislik ödülü verildi.
SİMGELERİN KÖPRÜSÜ
Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıldönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.