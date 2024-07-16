Şimşek: Dar gelirliye yönelik hüküm yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi paketinin "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" ilkesiyle hazırlandığını, dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermediğini belirtti. TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifini değerlendiren Bakan Şimşek, uzun süredir teklif üzerinde ilgili tarafların görüşleri de alınarak çalışma yaptıklarını kaydetti. Şimşek, "Dar gelirlilere yük getirmeyecek şekilde hazırlanan yeni vergi taslağımızın çalışmaları tamamlandı. Artık konu Yüce Meclis'in takdirinde" dedi. Şimşek, kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yaptıklarını, vergi güvenliğini önceliklendirdiklerini ve istisnaların kaldırılması yönünde adım attıklarını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti: "Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız."