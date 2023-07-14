Şimşek ve Erkan Hindistan’a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Bakan Mehmet Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak. Bakan Şimşek 19 Eylül'de Türk Amerikan İş Konseyi'nin New York'ta düzenleyeceği 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katılacak. Toplantıya ABD'nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türk şirketlerinin CEO'larının katılması bekleniyor.