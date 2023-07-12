Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şimşek ve Erkan Suudi Arabistan’da
Giriş Tarihi: 13.7.2023

Şimşek ve Erkan Suudi Arabistan’da

Şimşek ve Erkan Suudi Arabistan’da
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Suudi Arabistan'a gitti. Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapan Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR
Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Bolat, Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile beraberindeki heyeti Bakanlık'taki makamında ağırladı. Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda konuşan Bolat, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 3.4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bolat, "Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır. Suudi Arabistan'ın özellikle 2030 Vizyon Projeleri'nde yer almayı arzu etmektedir ve bu konuda işbirliğine ve ortaklığa hazır" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Şimşek ve Erkan Suudi Arabistan’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA