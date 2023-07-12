Şimşek ve Erkan Suudi Arabistan’da

Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Suudi Arabistan'a gitti. Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapan Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Bolat, Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile beraberindeki heyeti Bakanlık'taki makamında ağırladı. Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda konuşan Bolat, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 3.4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bolat, "Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır. Suudi Arabistan'ın özellikle 2030 Vizyon Projeleri'nde yer almayı arzu etmektedir ve bu konuda işbirliğine ve ortaklığa hazır" dedi.