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Giriş Tarihi: 29.10.2022 15:22

Singapur Havayolları İstanbul uçuşlarının 35'inci yılını kutladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Singapur Havayolları İstanbul uçuşlarının 35’inci yılını kutladı

Singapur Havayolları, Türkiye seferlerinin 35’ncı yılını İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlediği etkinlikle kutladı.

İstanbul'a ilk uçuşunu 29 Ekim 1987'de başlatan Singapur'un bayrak taşıyıcısı havayolu, bu özel özel günü için Singapur seferi öncesi dış hatlar terminalinde tören düzenledi.

Kurdele kesim törenine, Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Hongyao Hu, şirketin Türkiye'deki uçuş ortakları HAVAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Engin İdemen ile İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Müdürü Gökhan Dölek katıldı.

Törenin ardından check-in yaptıran ve uçağa binen tüm yolculara çikolata ikram edildi.

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Singapur Havayolları İstanbul uçuşlarının 35'inci yılını kutladı
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