Sınırlarını açan Çin’e Türkiye’den ilk uçuş gerçekleştirildi

İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan ise Vuhan'dan sonra Guangzhou'ya da İstanbul'dan sefer başlatıldığını söyledi. Seferlerin Avrupa'nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini belirten Khan, "Çin'deki kısıtlamalar kaldırıldı. Pandemi önce Türkiye'ye Çinli turistler için önemli bir turistik destinasyon haline gelmişti. İstanbul Havalimanı'nda Çinli yolcular için çok şey var. Çince konuşan personelden, Çince yönlendirmelere kadar her şey var." dedi. Yolculardan Cheng Qoing, Guangzhou'ya İstanbul'dan direk uçuş başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bilet fiyatlarının uygun olduğunu belirten Quing, "Fiyatlar çok yüksek değil, ödeyebiliyoruz. Gelecekte Çin'in diğer kentlerine de direk uçuş başlamasını bekliyoruz. Buradaki insanların çoğu benim gibi transfer yolcusu. Çoğu İngiltere'den geldi" şeklinde konuştu.