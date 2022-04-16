Sinop’tan dünyaya çilek ihracatı

Sera sorumlusu Adem Emecan, "7 dönüm 250 metre kuruluş alanı var, 10 dönüm civarında tamamı. Senede 100 ton civarında çilek üretiyoruz. Dubai, Bahreyn, Kırgızistan o taraflara gönderiyoruz. Diğerlerini sayamadım, 6 ülke var. iç piyasaya da aynı zamanda veriyoruz. 9 kişi kadrolu eleman var, gündelikçiler geliyor bazen 5 oluyor 15 oluyor. Tekrar toplayanlar var, o zaman 25-30 kişi oluyor" şeklinde konuştu.