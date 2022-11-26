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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Sıra beklemeden sipariş imkânı

Sıra beklemeden sipariş imkânı
McDonald's Türkiye, Sabiha Gökçen Havalimanı restoranlarında son teknoloji dijital sipariş ekranlarıyla hizmet vermeye başladı. Şirketyeni ekranla sıra beklemeden sipariş verme imkânı sunup, masaya servis hizmetini başlattı. McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee "Sabiha Gökçen Havalimanı restoranlarımızda hizmete sunduğumuz ve kısa zamanda Türkiye çapına yayılacak olan en yeni teknolojiye sahip dijital sipariş ekranlarını hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Üstelik Türkiye'de bir ilk olarak, kiosktan sipariş verenler için masaya servis hizmetini de başlatıyoruz. Temel hedefimiz sipariş süreçlerini daha da hızlandırarak misafirlerimizin memnuniyetini artırmak ve daha keyifli bir McDonald's deneyimi yaşamalarını sağlamak" dedi.
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Sıra beklemeden sipariş imkânı
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