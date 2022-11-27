Sıra beklemeden sipariş imkanı

McDonald'sTürkiye, Sabiha Gökçen Havalimanı restoranlarında son teknoloji dijital sipariş ekranlarıyla hizmet vermeye başladı. Yeni dijital sipariş ekranıyla sıra beklemeden sipariş verme imkânı sunan ve Türkiye'de sektöründe bir ilk olarak masaya servis hizmetini başlatan şirket, bu uygulamasıyla rakiplerinden ayrışarak, müşteri deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor.40 yılı aşkın Mc Donald's tecrübesiyle ve geleceğin deneyimi vizyonuyla dijital sipariş ekranlarını markanın dijital dönüşümü kapsamında hayata geçirmek için ilk adımları atan Mc Donald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, "Hızlı restoran sektörünü dönüştürme vizyonumuzun ilk hamlesi olarak; Sabiha Gökçen Havalimanı restoranlarımızda hizmete sunduğumuz ve kısa zamanda Türkiye çapına yayılacak olan en yeni teknolojiye sahip dijital sipariş ekranlarını hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Üstelik Türkiye'de bir ilk olarak, kiosktan sipariş verenler için masaya servis hizmetini de başlatıyoruz. Temel hedefimiz sipariş süreçlerini daha da hızlandırarak misafirlerimizin memnuniyetini artırmak ve daha keyifli bir Mc Donald's deneyimi yaşamalarını sağlamak" dedi.